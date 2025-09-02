Bağcılar İSTOÇ'ta Yangın: 17 İş Yeri Hasar Gördü

Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda plastik malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 17 iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

BAĞCILAR, İSTOÇ'ta iş yerinde yangın çıktı. Plastik malzemeleri satan iş yerinde başladığı belirtilen yangın, ilk belirlemelere göre 17 iş yerine sıçradı. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğinde bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinde çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında ilk belirlemelere göre 17 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

