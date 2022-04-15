BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1)

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel