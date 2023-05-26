Bağcılar'daki Çocuk İstismarına Tutuklama

BAĞCILAR'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. tutuklandı.

BAĞCILAR'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. tutuklandı.

Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde 2 gün önce 11 yaşındaki M.Y.'yi okul çıkışı kaçıran M.Ş. polisin iş yerine yaptığı baskında yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımlı özel bölümde M.Y. ağlarken bulundu.