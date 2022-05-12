BAĞCILAR'DAKİ ASKER EĞLENCESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti. Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

Görüntü dökümü:

-Kalabalığın araca taş ve tekmeler atması

Demirören Haber Ajansı / Güncel