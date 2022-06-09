Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Bağcılar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden 34 BRM 558, 48 VB 412, 34 BAE 992 ve 34 CFR 098 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, iki şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Hasar oluşan araçlar çekici tarafından kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. AA / Mücahit Türetken - Güncel Güncel Haberler

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