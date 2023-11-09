Bağcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bağcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 otomobil ile 1 midibüs birbirine çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Bağcılar'da, 7 otomobil ile 1 midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Batışehir Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Ardından yolun karşı şeridine geçen otomobil, burada 3 otomobile daha çarptıktan sonra durabildi.

Bu sırada aynı caddede seyreden servis midibüsü, araçlara çarpmamak için yavaşlayınca kontrolden çıkıp farklı bir aydınlatma direğine çarptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 3 otomobil de midibüse çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Araçlarda bulunan 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bu arada kaza nedeniyle yoldaki trafik akışında aksamalar yaşandı.