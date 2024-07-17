Bağcılar'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Grup Kurşunların Hedefi Oldu

BAĞCILAR'da, otomobilde yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran kişilerle kavga eden grup, kurşunların hedefi oldu. Olayda yaralanan F.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup kimliği belirsiz kişi, yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarmak için bulundukları otomobilin camına vurarak kırdı. Bunun üzerine otomobildekiler, "Bekleyin görüşeceğiz" diyerek olay yerinden ayrıldı. Lüks bir cip ile tekrar olay yerine dönen kişiler ile kendilerini uyaran grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen olayda, ciple olay yerine gelen gruptan bir kişi, karşısındakileri korkutmak için silahla havaya ateş etti. Bunun üzerine diğer grup, F.A. isimli kişiyi karnından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı F.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.