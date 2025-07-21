Bağcılar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
Bağcılar'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga sırasında biri diğerine sopayla saldırdı.
Bağcılar'da, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Güneşli'de aracıyla seyreden 2 aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Araçlarından inen sürücülerin kavgasına çevredeki vatandaşlarca müdahale edildi.
Sürücülerden biri, hafif ticari aracına binip hareket eden kişinin peşinden koşarak aracına saldırdı.
Aracından inen sürücü ise elindeki sopayla bu kişiyi darbedip yaraladı.
Kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel