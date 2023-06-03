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Bağcılar'da Yol Verme Kavgası Kamerada

Bağcılar'da Yol Verme Kavgası Kamerada

Güncel Haberler

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan yol kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

BAĞCILAR'da iki grup arasında çıkan yol kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Araçta bulunanların da inerek kavgaya karışmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

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