Bağcılar'da 'yeşil yelek' ile  5 kilo altın çaldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da, kendisine otopark görevlisi gibi yeşil yelek giyen bir kişi, otomobiline binen kuyumcu kuryesinin yan koltuğa bıraktığı içinde 5 kilogram altın olan çantayı çalarak, kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu kuryesi, bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon 600 bin lira değerinde 5 kilogram altın aldı. Otopark görevlisi gibi giyenen bir kişi, yaklaşık bir saat boyunca kuryenin otomobile binmesini bekledi. Kuyumcu kuryesi, elinde içinde 5 kilo altın olan çanta olduğu halde yol kenarına park ettiği otomobile bindi. Sürücü koltuğuna oturan kurye, çantayı sağ ön koltuğa koydu.

ÇANTAYI KOLTUĞA BIRAKTIĞI AN HAREKETE GEÇTİ