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Bağcılar'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bağcılar'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saat 22: 00 sıralarında Bağcılar Merkez Caddesi, 674 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mazlum D.'ye ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 ACJ 419 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mazlum D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, ifadesi alınmak üzere sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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