Haberler

Bağcılar'da Yaya Kazası: 54 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Cuma Tunç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa ve Küçük Halkalı caddelerinin kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Tunç'a (54), Y.A'nın (32) kullandığı 34 GMP 354 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, yola savrulan Tunç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün "güveni kötüye kullanma" ve 2 ayrı "taksirle yaralama"dan suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazanın ardından yola düşen Cuma Tunç'a sağlık ekiplerinin müdahalesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.