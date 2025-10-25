Bağcılar'da Yaya Kazası: 54 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa ve Küçük Halkalı caddelerinin kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Tunç'a (54), Y.A'nın (32) kullandığı 34 GMP 354 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, yola savrulan Tunç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün "güveni kötüye kullanma" ve 2 ayrı "taksirle yaralama"dan suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazanın ardından yola düşen Cuma Tunç'a sağlık ekiplerinin müdahalesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.