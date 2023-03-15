Bağcılar'da yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı
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Bağcılar'da yaşı küçük ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bağcılar'da yaşı küçük ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yanyol Caddesi'nden İstoç istikametine giden 16 yaşındaki A.U'nun kullandığı otomobil, refüje vurarak geçtiği karşı şeritte Yakup Karaca yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki bir kadın araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza dolayısıyla bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Güncel