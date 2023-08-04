Bağcılar'da yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Bağcılar'da gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ağustos'ta, Bağcılar'da bulunan Yıldıztepe Mahallesi, Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, İnönü Mahallesi, Demirkapı Mahallesi başta olmak üzere tüm ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, bin 875 şahsın üzeri aranırken, hakkında yakalama kararı olan 3 şüpheli ve 3 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Polisler tarafından 350 araç ve 550 motor denetlendi. Yapılan aramalarda, 60 gram kokain, 18,04 gram uyuşturucu madde ve hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahla ilgili olarak, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere ilişkin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.