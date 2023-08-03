Bağcılar'da yapılan denetimlerde kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi ile İl Göç İdaresi tarafından aranan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri, Bağcılar'da "Dar Alan" Asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçta bulunanlara ve yaya vatandaşlara da Genel Bili Taraması (GBT) yapıldı. Aranan otomobillerden ikisinde uyuşturucu madde çıkarken, bir taksi yolcusunda da uyuşturucu madde gele geçirildi. Denetim sırasında İl Göç İdaresi tarafından aranan yabancı uyruklu bir kadın da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi ile hakkında arama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul