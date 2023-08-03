Bağcılar'da yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde bulundu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 3 araçta uyuşturucu madde bulundu ve 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 3 araçta uyuşturucu madde bulundu ve 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. Polis ekipleri Bağcılar'da asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından didik didik arandı, vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 3 araçta uyuşturucu madde bulundu, 3 kişi uyuşturucu maddeden, 1 kadın araması bulunmaktan gözaltına alındı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL