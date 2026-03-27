Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenen 1 kişi daha taburcu edildi

Bağcılar'daki yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenen 8 kişiden 1'i daha hastaneden taburcu edildi. Olayda 7 kişi taburcu olurken, 1 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 1 kişi daha taburcu edildi.

Yenigün Mahallesi'ndeki tesiste zehirlenmelerinin ardından hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'inin daha tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen kişi sayısı 7 olurken, 1 hastanın ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Olay

Bağcılar'ın Yenigün Mahallesi'nde 24 Mart'ta bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenme olayı meydana gelmiş, olay yerine sevk edilen 6 sağlık personeli iş yerinde bilinci kapalı 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken gazdan etkilenmişti.

Zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanı, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Olay sonrasında iş yeri de mühürlenmişti.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
