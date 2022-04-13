Son dakika haberi! Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriye uyruklu gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi! Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriye uyruklu gözaltına alındı

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Bağcılar'da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. hakkında, halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye uyruklu H.H'nin gözaltına alındığı, adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Son dakika haberi! Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriye uyruklu gözaltına alındı

Son dakika haberi! Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden Suriye uyruklu gözaltına alındı

AA / Güncel

Bağcılar, İstanbul, Hakaret, Suriye, Güncel, Haberler

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