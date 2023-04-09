Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiası üzerine Bağcılar'ın Demirkapı ve Hürriyet mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Y. ve A.İ, gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Y'nin farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1125 gram uyuşturucu, 3 cep telefonu, 2 bin 760 lira ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.