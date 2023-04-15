Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kaldığını tespit eden polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonda A.N.B. ve D.P'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca ve 9 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.N.B. tutuklandı, D.P. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.