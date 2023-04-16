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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti" suçuyla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli M.E. (27) takibe alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin "zula" olarak kullandığı Güneşli Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, farklı türlerle 510 gram uyuşturucu madde ve 370 lira ele geçirildi.

Şüphelinin, daha önceden "uyuşturucu madde kullanma", "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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