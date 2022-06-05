Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler

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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA - Güncel
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Bağcılar'da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bağcılar'da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada 15 Temmuz Mahallesi'nde narkotik madde ticareti yapıldığı ve bir adresin zula evi olarak kullanıldığı belirlendi.

Polis ekiplerince 3 Haziran'da eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 925 gram marihuana, 4,5 gram kokain, 12 ecstasy hap, hassas terazi, cep telefonu ve 215 lira bulundu.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. adli kontrol tedbiriyle salıverildi, Y.C. tutuklandı.

AA / Güncel

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