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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Bağcılar'da yapılan operasyonda 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar'da 218 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Barbaros Mahallesi'ndeki bir adresin bodrum katında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda S.A. (24) gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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