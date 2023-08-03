Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada üzerlerinde veya araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar'da 'asayiş ve dar alan uygulaması' yapıldı. Motorize polis ekiplerinin de katıldığı uygulamada kontrol noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamada 1 kişi üzerinde, 2 kişi de araçlarında ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alındı. İlçedeki uygulamanın belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.