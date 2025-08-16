Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu imalatı ve ticareti operasyonunda 26 kişi yakalanırken, 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu hap, hint keneviri tohumu, hassas terazi ve silahlar bulundu.

BAĞCILAR'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 kilogram 553 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 hint keneviri tokumu, 49 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 hassas terazi, 1 pompalı av tüfeği ile 7 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca şarjörü ve 82 fişek ele geçirildi. Helikopter destekli operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.