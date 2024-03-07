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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Bağcılar'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 256,5 gram eroin, hassas terazi, 3 cep telefonu ve 4 bin 165 lira para ele geçirildi.

Bağcılar'da, bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 256,5 gram eroin, hassas terazi, 3 cep telefonu ve 4 bin 165 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Y. isimli kadın ile C.D. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "dolandırıcılık"tan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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