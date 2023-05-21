Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda buzdolabının arkasına zulalanmış halde uyuşturucu bulundu. Operasyon kardeş oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda buzdolabının arkasına zulalanmış halde uyuşturucu bulundu. Operasyon kardeş oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Mahallesi'nde 18 Mayıs Perşembe Günü uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada buzdolabının arkasındaki fan kısmına zulalanmış 339 gram bonzai, 90 gram gelen marihuana, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda, kardeş oldukları öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.G. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.