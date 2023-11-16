Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 13,44 Gram Taş Kokain Ele Geçirildi

Bağcılar'da polis ekiplerinin uyuşturucu denetiminde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13,44 gram taş kokain, 3,23 gram toz kokain, 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bağcılar'da denetim gerçekleştirdi. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aralamada 13,44 gram taş kokain, 3,23 gram toz kokain, 95 adet uyuşturucu hap, 1 adet öğütücü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 4 adet cep telefonu, bin 900 lira, 20 euro, 550 dolar ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. ve araçta bulunan O.Y., D.T., E.K.C. ve B.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. "6136 SKM" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.T., E.K.C. ve B.İ. serbest bırakılırken, D.B. ve O.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL