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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 456 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bağcılar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da iki adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.E.O., N.A. ve A.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 4 hassas terazi, 3 cep telefonu, 3 bin 120 lira, 98 gram kokain, 35 gram metamfetamin, 46 gram bonzai, 3 gram marihuana, 3 gram kubar, 71 adet uyuşturucu hap, 950 gram Extacy, 320 gram emdirilmiş peçete, olmak üzere toplamda 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.E.O., N.A. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağlar Mahallesi Operasyon Güncel Haberler

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