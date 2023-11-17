Bağcılar'da Uyuşturucu Madde Yetiştirme Düzeneğinden Kaynaklı Yangın

Bağcılar'da bir şahsın evinde, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurduğu düzeneğinin elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Şahıs gözaltına alınırken evinde bulunan 15 adet kök kenevir ele geçirildi.

Yangın, 06 Kasım tarihinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, yangının uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulan düzeneğin elektrik sisteminden çıktığı belirlendi. Evde bulunan B.M.Y. (35) isimli şüpheli şahıs, gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 15 adet kök kenevir, 21 adet farklı marka ve boyutlardaki şişelerde hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, "Kasten Yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenilirken konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL