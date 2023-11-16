Bağcılar'da uyuşturucu denetimi: Araç içinden 13,44 gram taş kokain çıktı

İSTANBUL - Bağcılar'da polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13,44 gram taş kokain, 3,23 gram toz kokain, 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile ilgili, narkotik suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bağcılar'da denetim gerçekleştirdi. Denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aralamalarda, 13,44 gram taş kokain, 3,23 gram toz kokain, 95 adet uyuşturucu hap, 1 adet öğütücü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 4 adet cep telefonu, bin 900 lira, 20 Euro, 550 Dolar ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. ve araç içerisinde bulunan O.Y., D.T., E.K.C. ve B.İ. isimli şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. Konu ile ilgili "6136 SKM" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan D.T., E.K.C. ve B.İ. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken D.B. ve O.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.