Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı.

BAĞCILAR'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Selim ve İnönü Mahallesi'nde 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyeti suça karıştığı belirlenen gruplardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ile uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. hakkında adli kontrol uygulanırken, E.Ç, O.K. ve A.C.U. tutuklandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişiyse hastaneye kaldırıldı. Her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 kalaşnikof mermi kovanı, 13 kovan, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof tüfek İnönü Mahallesi'nde boş bir alanda bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title