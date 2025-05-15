Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı
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Bağcılar'da bir ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, atölyenin kaçak olduğunu ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

(İSTANBUL) Bağcılar'da bir ütü paket atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın buhar kazanından kaynaklandığı belirtildi, işyerinin kaçak olduğunun tespit edildiği ve yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"15.05.2025 Perşembe günü saat 11.15 sıralarında Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde bulunan buhar kazanı patlamıştır. Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu, 1 şahıs yaralanmıştır. Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu işyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: ANKA / Güncel
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