Bağcılar'da Trafikte Kavga: Motosikletli Sürücü Camı Kırdı
Bağcılar'da bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması, motosikletlinin otomobilin camını kaskla kırmasıyla sonuçlandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağcılar'da bir motosikletlinin, trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kaskla kırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Güneşli Mahallesi Atlas Caddesi'nde ilerleyen motosikletli ile 34 YM 7124 plakalı otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen şüpheli, önce kaskla otomobilin ön camını kırdı, ardından sürücüye saldırdı.
Trafikte yaşanan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Motosikletlinin saldırısı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel