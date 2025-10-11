Haberler

Bağcılar'da Trafikte Kavga: İki Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

İstanbul Bağcılar'da sosyal medyada yayımlanan trafik kavgası sonrası iki sürücüye toplamda 11 bin 463 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 kişinin araçlarından inerek kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan sürücüler S.E. (23) ve Ş.İ'yi (21) görüntülerden tespit ederek yakaladı.

Polis merkezine götürülerek haklarında adli işlem başlatılan 2 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 11 bin 463 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
