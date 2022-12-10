BAĞCILAR'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

BAĞCILAR'da aşırı hızla ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bağcılar, O3 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü iddiaya göre aşırı hız nedeniyle, kullandığı 34 EJF 937 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da yola savrularak takla attı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi ters dönen araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.