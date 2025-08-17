Bağcılar'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da, sosyal medyada paylaşılan trafik ihlali görüntüleri üzerine sürücü ve yolcusuna toplam 2 bin 979 lira para cezası verildi. Sürücü B.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kadın yolcuya, 2 bin 979 lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde bir araç sürücüsünün, yanında bulunan kadınla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.Ö. (29) ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z'ye (19), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.