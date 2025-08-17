Bağcılar'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Ceza

Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kadın yolcuya, 2 bin 979 lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapıldı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde bir araç sürücüsünün, yanında bulunan kadınla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri inceleyen ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.Ö. (29) ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z'ye (19), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.