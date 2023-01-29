BAĞCILAR'DA TORNAVİDALI HIRSIZ BİNA KORKULUKLARINI ÇALDI Güncel Haberler BAĞCILAR'da bir hırsız, elindeki tornavidayla vidalarını söktüğü apartmanın girişindeki korkulukları çaldı. BAĞCILAR'da bir hırsız, elindeki tornavidayla vidalarını söktüğü apartmanın girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Güneşli Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Sırtında çantası, elinde tornavidası olan şüpheli, apartmanın giriş kapısındaki korkulukların vidalarını sökmeye başladı. Vidalarla bir süre uğraşan hırsız, söktüğü korkuluk demirlerini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Korkuluk demirlerinin yerinde olmadığını gören apartman yöneticisi, güvenlik kamera kayıtlarını kontrol edince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Aynı hırsızın farklı bir sokakta daha korkuluk demirlerini çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri hırsızlığın olduğu sokak ve çevresinde inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güneşli Güncel Haberler

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