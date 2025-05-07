Bağcılar'da Temel Kazısı Sonrası Toprak Kayması: Bina Tahliye Edildi

BAĞCILAR'da boş bir arsanın yanındaki temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle arsanın yanındaki 5 katlı binayla diğer tarafta yer alan bitişikteki binanın arasında çatlak oluştu. Arsaya doğru yan yatan bina tedbiren tahliye edilerek detaylı incelenmek üzere mühürlendi. Tahliye edilen bina ve çevresi havadan görüntülendi.

Olay saat 6 Nisan Salı günü 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta boş arsada yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsanın bulunduğu yöne doğru yan yattı. Binanın diğer tarafında bitişik olduğu binayla arasında da çatlak oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren tahliye edilmesine karar verdi. Bina tahliye edilerek mühürlendi. Arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı.Tahliye edilen binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Binada daha sonra detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalle sakinlerinden Muhammed Ali, "İnşaatta kazı yapıldıktan sonra bina kaymaya başladı. Polisler ve zabıta geldi ve binayı boşalttılar. Bina çökmesin diye toprak doldurdular. Bina tamamen doluydu. Çok korkmuşlardı. Bazılarına belediye yer gösterdi bazıları da akrabalarının yanına gitti" dedi. Diğer yandan 5 ailenin yaşadığı ve toprak kayması sonrası tahliye edilen bina ve çevresi havadan görüntülendi.