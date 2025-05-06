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Bağcılar'da Temel Kazısı Sonrası Bina Tahliye Edildi

Bağcılar'da Temel Kazısı Sonrası Bina Tahliye Edildi
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İstanbul Bağcılar'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı bina tahliye edildi. Ekipler, bina sakinlerini başka yerlere yerleştirirken, bina mühürlendi ve inşaat alanı kapatıldı.

İstanbul Bağcılar'da bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi.

Fatih Mahallesi 1868 Sokak'taki 5 katlı binanın yan tarafında yürütülen temel kazma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

İncelemede bitişiğindeki yapıdan ayrıldığı tespit edilen 5 katlı bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise otel ve tesislere yerleştirildiği öğrenildi.

5 katlı bina mühürlenirken, inşaatın temel çukuru da kapatıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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