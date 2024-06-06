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Bağcılar'da Tekstil Firmasının Önünde Güvenlik Görevlisine Saldırı

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Bağcılar'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin güvenlik görevlisinin eşyalarını ve parasını gasbetmeye çalıştığı, ayrıca köpeğe saldırdığı belirlendi.

Bağcılar'da, bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde güvenlik görevlisini gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde 5 Haziran'da bir tekstil firmasına ait iş yerinin önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye gelen ekipler, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K'nin henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği bir grup tarafından darbedilip yaralandığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden bazı şüphelilerin güvenlik görevlisinin eşyalarını ve parasını gasbetmeye çalıştığı, zanlıların direnen S.K'nin yanında bulunan köpeğe taş ve sopalarla saldırdığı belirlendi.

Ekipler kimliklerini belirledikleri şüpheliler E.Ö, P.F, A.M. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Emnyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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