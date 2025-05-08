Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Bağcılar'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde, spor kıyafetleri üretimi yapılan 5 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlara yayılan alevleri merdiven aracı kullanarak söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu.