Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı

Özgür EREN/ Bağcılar'da tekstil atöltesinde buhar kazanı patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel