Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı
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Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Özgür EREN/ Bağcılar'da tekstil atöltesinde buhar kazanı patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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