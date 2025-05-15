Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı
Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Özgür EREN/ Bağcılar'da tekstil atöltesinde buhar kazanı patladı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel