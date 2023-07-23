Bağcılar'da Taksiciye Saldırı: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Bağcılar'da bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, taksi şoförüyle yüksek sesli müzik nedeniyle tartıştıktan sonra şoförü darbetti ve cep telefonlarını çaldı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer 4 kişi polis tarafından yakalandı. Saldırganlar hakkında işlemler başlatıldı.

BAĞCILAR'da, eğlence mekanından çıktıktan sonra taksiye binen 5 kişi, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştıkları şoförü darbetti. Darbedilen taksicinin ve yardımına koşan bir başka taksicinin cep telefonları da saldırganlar tarafından çalındı. 5 kişiden biri, olay yerine hızla toplanan taksiciler tarafından yakalanırken, 4 kişi ise polis ekiplerince yakalandı. O anlar güvenlik kamerası ve taksicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli'de bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, M.Ç. isimli şoförün kullandığı taksiye bindi. Araçta müziğin sesini yükselten yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, Bağcılar'da tartıştığı yolcuları indirmek istedi. Bunun üzerine 5 kişi, şoförü darbetti.

ŞOFÖRLERİN CEP TELEFONLARINI ÇALDILAR

4 KİŞİ YAKALANDI