Bağcılar'da Taksi Şoförüne Saldırı: 5 Kişi Yakalandı

Bağcılar'da bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, taksi şoförüyle yüksek sesli müzik nedeniyle tartıştıktan sonra şoförü darbetti ve cep telefonlarını çaldı. Olaya yardıma koşan diğer taksiciler tarafından yakalanan 5 kişiden biri polise teslim edildi, diğer 4 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganlar gasp ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilecek.

BAĞCILAR'da, eğlence mekanından çıktıktan sonra taksiye binen 5 kişi, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştıkları şoförü darbetti. Darbedilen taksicinin ve yardımına koşan bir başka taksicinin cep telefonları da saldırganlar tarafından çalındı. 5 kişiden biri, olay yerine hızla toplanan taksiciler tarafından yakalanırken, 4 kişi ise polis ekiplerince yakalandı. O anlar güvenlik kamerası ve taksicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün 04.00 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli'de bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, M.Ç. isimli şoförün kullandığı taksiye bindi. Araçta müziğin sesini yükselten yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, Bağcılar'da tartıştığı yolcuları indirmek istedi. Bunun üzerine 5 kişi, şoförü darbetti.

ŞOFÖRLERİN CEP TELEFONLARINI ÇALDILAR

Olayı gören başka bir taksi şoförü, darbedilen şoföre yardıma koştu. Bu sırada 5 kişiden 4'ü, taksilerin içinde bulunan iki şoförün de telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan olayı telsizlerinden duyan çevredeki taksiciler de darbedilen şoföre yardıma koştu. Saldırganlardan H.G. isimli kişi, taksiciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Saldırganlardan M.A., E.A., Ş.D. ve B.Ö. de olayın ardından çaldıkları cep telefonları ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganların gasp ve kasten yaralama suçlarından haklarında yürütülen işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.