BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI

BAĞCILAR'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı.

BAĞCILAR'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü

--------------

Sürücü ve yayanın kavga ettiği anlar

Vatandaşlar kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışması


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga, Nisan, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title