BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı.
Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Görüntü dökümü--------------Sürücü ve yayanın kavga ettiği anlar
Vatandaşlar kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışması- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel