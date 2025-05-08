Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden engellendi? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu

Bağcılar'da Sporcu Forması Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

Bağcılar'da Sporcu Forması Üreten Fabrikada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da sporcu forması üreten fabrikanın baskı ve dikim bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

BAĞCILAR'da sporcu formaları üreten fabrikanın baskı ve dikim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesinde bulunan sporcu forması üreten 5 katlı fabrikanın en üst katındaki baskı ve dikim bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gece vardiyasında çalışan işçiler farikanın üst katından duman çıktığını görünce binayı tahliye etti.

'BASKI BÖLÜMÜNDE ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR'

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın çıkan katta maddi hasar meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Çam, "Yangın çıktığını söylediler, yangın nereden çıkmış bilmiyorum. Saat 06.30'da çıktığını söylüyorlar. Ben burada çalışıyorum. Yangın üçüncü katta dijital bölümde yani baskıda çıktığı söyleniyor. Ölen yaralanan yok, kontrol altına alındı yangın sıkıntı kalmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Ahmet Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.