BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - ?BAĞCILAR'da bir kişi, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta park halindeki 8 aracın aynasını tekmelerle kırdı. Şüphelinin bir otomobilin aynasını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mart günü saat 02.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda tek başına yürüyen bir kişi, sokakta park halindeki araçların bazılarının aynalarını tekmelerle kırdı. Şüpheli, bu şekilde sokaktaki 8 aracın yansını parçaladı. Sabah araçlarındaki aynaların kırılmış olduğu gören sokak sakinleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin aynasını tekmeleyerek, kırdığı görülüyor. Sokak sakinleri kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı tarihte Sultangazi'de de bir kişi kar nedeniyle kayganlaşan yolda koşarken park halindeki araca çarparak aynasını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.