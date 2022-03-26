BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

?BAĞCILAR'da bir kişi, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta park halindeki 8 aracın aynasını tekmelerle kırdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - ?BAĞCILAR'da bir kişi, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta park halindeki 8 aracın aynasını tekmelerle kırdı. Şüphelinin bir otomobilin aynasını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mart günü saat 02.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda tek başına yürüyen bir kişi, sokakta park halindeki araçların bazılarının aynalarını tekmelerle kırdı. Şüpheli, bu şekilde sokaktaki 8 aracın yansını parçaladı. Sabah araçlarındaki aynaların kırılmış olduğu gören sokak sakinleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin aynasını tekmeleyerek, kırdığı görülüyor. Sokak sakinleri kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı tarihte Sultangazi'de de bir kişi kar nedeniyle kayganlaşan yolda koşarken park halindeki araca çarparak aynasını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title