Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET

Güncel Haberler

BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDETSerdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar kedi DHA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title