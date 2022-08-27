BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDETSerdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Kedi aldığı darbenin etkisiyle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu. Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.