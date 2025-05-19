Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
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Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz maskeli bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Bağcılar'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli kişi, silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda iş yerinde bulunan A.Y. (20), Ö.F.G. (18), E.G. (36), H.G. (23) ile M.E.K. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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